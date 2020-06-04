Открытие ресторанов: в пятницу Украина выпьет за конец карантина

Хотя эпидемия коронавируса продолжается и даже усиливается в отдельных регионах, карантин продолжает идти на спад. Вчера правительство приняло решение об очередном ослаблении "санкций", причем оно коснется одного из ключевых "коронавирусных" запретов – на заведения общественного питания.

В пятницу рестораны, бары и кафе заработают полноценно. Естественно, им предпишут необходимость соблюдения дистанции между клиентами и прочих мер безопасности.

И, естественно, уже в пятницу вечером все они будут нарушены, поскольку вечер перед выходными и раньше был пиковым временем для ресторанов, баров и кафе, а сразу после карантина на них будет особый спрос.

Кроме ресторанов и кафе, с пятницы возобновятся богослужения в храмах. Отмена обоих этих запретов весьма показательна, потому что именно такими решениями отменяется философия карантина. Даже "адаптивного".

Состоит она не в том, чтобы запрещать все и вся. Философия карантина в том, чтобы все контакты между людьми и все поездки происходили только по мере необходимости.

Когда восстанавливалась работа метро и другого общественного транспорта, это было вызвано необходимостью – поскольку миллионы людей не могли добраться до своих рабочих мест. Когда восстанавливалась работа рынков, это тоже было вызвано необходимостью не дать продуктам пропасть и дать людям более дешевую (по сравнению с супермаркетами) еду. Даже работа фитнес-клубов объясняется необходимостью для отдельных граждан поддерживать физическую форму.

В работе ресторанов такой необходимости нет (есть можно и дома). Но работа общепита нужна власти, поскольку в нем задействовано до миллиона сотрудников. И с этим нельзя не считаться.

Но, отменяя запреты на общепит, можно отменять и карантин вообще. В частности, можно разрешить работу кинотеатров и стадионов – там посетителей даже легче будет рассадить с учетом мер безопасности, чем в кафе.

Зачем власти усиление языковой войны?

В то время как президент пытается делать вид, что в Украине нет языковой проблемы и языковых конфликтов, отдельные представители его команды делают все, чтобы такие конфликты появились. Только так можно объяснить решение руководства Минкульта рекомендовать на должность "мовного омбудсмена" львовянина Святослава Литинского, которые прославился тем, что судился со всем с кем можно с требованием отказаться от русского языка и перейти на украинский (подробнее о нем можно прочитать здесь).

Должность "мовного омбудсмена" досталась нынешней власти в наследство от предыдущей – в связи с тем, что ее прописали в законе о госязыке. Причем в этом законе данная норма была одной из самых одиозных и для власти, которая пришла на смену режиму Порошенко (и которая, в силу позиции электората, должна быть антиподом предшественников), явно не подходила.

Предшественники нынешнего руководства Кабмина и Минкульта нашли выход из ситуации: они просто не давали денег прежнему "мовному омбудсмену" Татьяне Монаховой и этим спасали страну от языковых конфликтов, а президента и "Слуг народа" – от падения рейтингов из-за этой темы.

Но нынешнее руководство Минкульта нашло способ, как наполнить должность "мовного омбудсмена" реальным содержанием – поставив на нее человека, готового вводить репрессии за невыполнение закона о госязыке даже при отсутствии финансирования. Можно не сомневаться, что в случае, если Литинский займет должность, на которую его рекомендуют, он заменит сеть мовных инспекторов сетью добровольных стукачей – таких же, как он сам.

Помешать этому назначению может только одно – вмешательство Банковой. Если в окружении президента поймут, что его подчиненные хотят наделить властью представителя из националистического лагеря, то это назначение остановят. Если нет – то могут попрощаться с электоратом не только Юго-Востока, но и Киева, где население от русского языка отказываться не хочет.

Кабмин нашел себе двух министров

Пока же Кабмин рассматривает другие кадровые вопросы. Вчера он принял решение рекомендовать парламенту назначить сразу двух министров – культуры и экологии.

На Минкульт предлагается бывший руководитель телеканала "1+1" Александр Ткаченко, которого еще осенью называли кандидатом от власти на должность киевского мэра. С "киевскими" мечтами ему пришлось распрощаться, потому что осенью проект свержения Виталия Кличко был заморожен, а к весне во власти уже не оказалось инициатора этого проекта – Андрея Богдана. Что касается выборов этой осенью, то здесь у команды Зеленского уже совсем другие планы на Киев. Правда, пока никто толком не может сказать, какие именно.

Поэтому Ткаченко уходит на Минкульт. В плане идеологических позиций новый кандидат – точная копия предшественника, бывшего руководителя телехолдинга Пинчука Владимира Бородянского. Один "засветился" со скандальным законом о дезинформации, другой – не менее скандальным законом о медиа. Оба занимают националистическую позицию, но без крайностей – не факт, что Литинского рекомендовали бы "мовным омбудсменом", если бы на данный момент Минкульт возглавлял Бородянский или Ткаченко.

Что касается предложения назначить министра экологии и природных ресурсов, то на данный момент важнее всего то, что само министерство все-таки решили выделить из объединенного Минэнергоресурса, которое уже три месяца работает без министра. Это значит, что вскоре последует и назначение на Минэнерго.

Предложенная кандидатура – Роман Абрамовский – из орбиты экс-совладельца "Индустриального союза Донбасса" Виталия Гайдука, который дружен с помощником президента Сергеем Шефиром. Последний, наряду с Ермаком, сейчас является одним из ключевых людей, влияющих на кадровые назначения, а потому такой выбор не удивителен.

На люстрации снова хотят заработать?

В отличие от рекомендаций по министрам, еще одного ожидавшегося решения правительство не приняло. Оно сняло с рассмотрения проект изменения закона о люстрации, который недавно презентовал министр юстиции Денис Малюська.

Единственная озвученная министром норма этого закона – отмена люстрации для руководителей КПСС и комсомола – вряд ли могла кого-то зацепить, так что дело в чем-то другом.

Впрочем, вчера стало известно о еще одной инициативе из этого законопроекта, из которой стало ясно сразу две вещи. "Смотрящий" за Кабмином от порошенковской "Евросолидарности" сообщил, что Минюст предложил создать комиссию по очищению власти, которая рассматривала бы дела люстрированных индивидуально – на предмет отсутствия оснований для применения закона о люстрации.

Это означает, что, во-первых, отменять сам закон никто не собирается, даже несмотря на его явную неконституционность и на решение Европейского суда по правам человека о том, что все жалобы на люстрацию автоматически признаются выигравшими.

А во-вторых, это означает, что Малюська, как и его предшественники, решил заработать на этой теме. Только если прежняя власть создала комиссию по очищению власти, чтобы очищать бумажники "подозреваемых", то теперь такую же комиссию хотят создать для очищения бумажников тех, кого прошлая власть все-таки признала "виновными".

Возможно, именно создание этой комиссии стало причиной того, что проект отложили. Ведь в ней явно захотят поучаствовать многие.

Почему Евросоюз работает на церковь Епифания?

Вчера стало известно, что общественная организация "Институт внешнеполитических исследований" получила от Евросоюза грант на проведение исследований, далеких от внешней политики". ЕС выделил 145 тысяч евро на то, чтобы изучить общественное мнение граждан и "обеспечить наиболее эффективные пути присоединения украинской и русинской грекокатолических церквей к Православной церкви Украины".

Уже сама тема исследования выглядит скандально, ведь речь идет о том, чтобы присоединить церкви, находящиеся в подчинении Папы Римского, к церкви, подчиненной Константинопольскому патриарху. На что, естественно, никто у Ватикана разрешения не спрашивал.

Однако не менее скандально выглядит и то, что деньги выделил Евросоюз. Как известно, церковь в Украине официально отделена от государства, и уж тем более она отделена от структур ЕС, в который входят и католические, и протестантские, и православные государства. И тот факт, что 145 тысяч евро европейских налогоплательщиков были потрачены на вмешательство в церковные дела Украины, должен стать предметом расследования в Брюсселе.

При этом очень странно, что ЕС вдруг занял позицию ослабления Ватикана, находящегося на его территории, и усиления Константинопольского патриархата, находящегося за его пределами.

Наконец, это странно еще и потому, что до сих пор Брюссель, в отличие от Вашингтона, никакой активности в церковных делах Украины не проявлял. Из чего можно сделать вывод, что выделение гранта вряд ли является свидетельством какого-то определенного курса ЕС, а может быть инициативой отдельных исполнителей, который ангажированы определенными силами. В любом случае, это может обернуться серьезным скандалом.