Кабинет Министров Украины постановил отменять ослабление карантинных ограничений в случае, если ситуация в городе или регионе ухудшается в течение трех дней подряд.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета Министров №435 от 3 июня.

Документ предусматривает внесение изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

Так, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет вынуждена собрать срочной заседание и по докладам о заболеваемости, темпе проведения тестирования населения на коронавирус и загруженности больничных коек решить, нужно ли продлевать карантинные ограничения, или есть возможность без опасности для граждан переходить на новый уровень ослабления карантина.

Произойдет это, если три дня подряд количество зараженных коронавирусом в регионе будет заметно расти.

Напомним, в случае увеличения количества больных коронавирусом в Киеве, власти города могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям. По словам мэра, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об условиях, при которых столица может приостановить уже введенные ранее смягчения карантина.

Как сообщала "Страна", украинское правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер в стране, чтобы запустить экономику. По мнению премьера, украинцы не могут 2-3 месяца сидеть дома, а Украина - не такая богатая страна, чтобы находиться на карантине полгода.