В Грузию будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку о негативном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, передает портал "Новости-Грузия".

"У туриста, въезжающего в Грузию, должен быть результат актуального 72-часового ПЦР-теста, иначе его просто не пустят. Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты внутри страны, если у прибывшего не обнаружится такого теста, и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила", - заявил Гахария.

Он напомнил, что организованные туристические группы будут размещаться в "зеленых зонах" - гостиничных комплексах, которые получат соответствующее разрешение от Министерства здравоохранения по итогам проверки на выполнение всех протоколов касательно скрининга, организации питания, транспорта и других требований. Все они направлены на превенцию распространения вируса.

Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля. Когда число инфицированных достигло 54, в стране с 22 марта было объявлено чрезвычайное положение, действие которого прекратилось 23 мая.

Уже около месяца в Тбилиси не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, полностью "зеленой зоной" объявлен черноморский регион Аджария. К тому же в ряде регионов Грузии за все время эпидемии не было зафиксировано ни одного заражения - это Гурия, Кахетия и Верхняя Аджария.

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