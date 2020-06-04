На днях в Офисе генпрокурора получил пост бывший заместитель прокурора Волынской области Вадим Вениславский, уволенный в октябре 2014 года из органов прокуратуры по закону "Об очищении власти".

Вениславского назначили заместителем начальника департамента, курирующего налоговые правонарушения и осуществляющего надзор за фискальной службой.

Прокурор Вениславский - родной брат Федора Вениславского, представителя президента в Конституционном суде. А еще Федор Вениславский после Майдана (до прихода во власть с командой Зеленского) возглавлял Харьковскую люстрационную палату. То есть, с одной стороны, поддерживал люстрацию, с другой - имел люстрированного брата-прокурора.

Решение об увольнении Вениславского в конце 2014 года по закону о люстрации было мотивировано тем, что он во времена президентства Виктора Януковича больше года занимал руководящую должность в органах прокуратуры и тем самым способствовал узурпации власти бывшим гарантом.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, Вадим Вениславский обжаловал свое увольнение из прокуратуры. В декабре прошлого года (то есть, уже после того как его брат получил весомую должность в Зе-команде) Окружной административный суд Киева удовлетворил его иск в полном объеме, признав увольнение противоправным. По мнению судьи, прокуратура не доказала, что Вениславский своими действиями способствовал узурпации власти Януковича.

И Офис генпрокурора его вернул на работу.

При этом, генпрокурор Ирина Венедиктова уволила восстановленного судом в должности другого люстрированного прокурора - Сергея Юлдашева (прокурора Киева).

Хотя у Юлдашева и Вениславского одинаковые судебные решения. А вот подход к их трудоустройству со стороны руководства ОГП разный.

На новой должности Вениславский занимается надзором за органами безопасности, фискальной и пограничной службами и курирует как раз хлебное фискальное направление (работу фискалов, расследующих уголовные производства об уклонении от уплаты налогов и сборов).

До марта текущего года Вадим Вениславский был совладельцем компании "Спецкомунтех". Эту фирму чиновник указал и в своей декларации, которую подал несколько дней назад в качестве кандидата на госдолжность.

Упомянутая компания с 2018 года продает специализированный автомобильный транспорт. Речь идет, в частности, о мусоровозах, тракторах, машинах для уборки улиц и тому подобном. С 2019 года эта фирма заключила договоров на более чем 20 млн гривен с государственными заказчиками. Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, фирма "Спецкомунтех" фигурирует в уголовном производстве, которым с декабря прошлого года занимается львовское территориальное управление Государственного бюро расследований. В рамках этого производства суд арестовал грузовик Volvo FL 280, зарегистрированный на "Спецкомунтех". Как выяснили следователи, работник таможенного поста "Луцк" Волынской таможни ГФС в октябре 2019 года занизил стоимость растаможки этого автомобиля на сумму почти 12 500 евро. Сейчас в Едином реестре судебных решений обнародовано единственное решение по этому делу от 19 декабря 2019 года, согласно которому Шевченковский районный суд Львова арестовал транспортное средство.

Журналисты "Следствие.Инфо" на сайте по продаже автомобилей наткнулись на объявление, в котором компания "Спецкомунтех" предлагает за 45 000 евро грузовой автомобиль-мусоровоз с такими же характеристиками, которые фигурировали в постановлении об аресте транспортного средства. Объявление создано 12 мая этого года. Представители сайта со ссылкой на данные реестра МВД отмечают, что автомобиль в розыске не находится.

Отметим, что, по информации официального портала судебной власти, очередное заседание по делу об аресте грузовика должно было состояться 29 мая этого года. Какое принято решение, неизвестно: в открытом доступе нет информации.

Получается, что Вадим Вениславский курирует фискальную и таможенную службы, которые, по версии следствия, помогали его предприятию уклонятся от уплаты налогов и таможенных сборов.