Израиль начал подготовку к аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Операцию и ее вероятные последствия обсудили представители израильских силовых ведомств.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В среду, 3 июня, начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави созвал совещание, в котором приняли участие глава общей службы безопасности "Шин-Бет" Надав Аргаман, высшие армейские офицеры и представители силовых ведомств. На встрече обсуждались разные сценарии развития ситуации в связи с предстоящей аннексией около 30 процентов территории Западного берега реки Иордан: возможное палестинское восстание, разрыв связей с Иорданией, одиночные атаки, беспорядки и другие.

План подготовки силовиков к вероятным последствиям аннексии получил название "Рассвет в горах".

По мнению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществление плана по "распространению суверенитета" на часть Западного берега реки Иордан должно начаться 1 июля. Однако, как отмечает издание, с большой долей вероятности США не поддержат начало аннексии в этот день. Одобрение Вашингтона зависит от завершения работы американо-израильской картографической комиссии, которая согласовывает границы аннексируемых территорий. А на это могут уйти недели и даже месяцы.

Как писала "Страна", 17 мая Нетаньяху провозгласил, что настало время установить суверенитет Израиля на землях Палестины.

На это Палестина ответила разрывом отношений с Израилем.