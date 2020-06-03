В Беларуси всего за сутки заразились коронавирусом почти 900 человек
В Беларуси по состоянию на 3 июня зарегистрировали 45 тысяч 116 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве республики в среду.
Прирост за последние сутки составил 861 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 248 (на 2 июня - 243) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 3 июня выздоровели и выписаны 20 тыс. 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 2 июня - 19 195). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 976, превысив число заболевших.
По данным Минздрава, всего было проведено 573,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
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