Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что о планах создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе нужно забыть.

Об этом он сказал в интервью агентству "Укринформ".

На вопрос журналиста, может ли быть создан Консультативный совет, Резников уверенно ответил отрицательно.

"Не думаю. Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже нецелесообразно поднимать. Забыли и идем дальше", - сказал министр.

Напомним, что инициатором создания Консультативного совета с украинской стороны был глава Офиса президента Андрей Ермак. Однако задумка так и не была реализована из-за давления националистов и сторонников партии войны в "Слуге народа".

Как писала "Страна", главу Офиса президента Андрея Ермака за инициативу создания Консультативного совета хотят привлечь к уголовной ответственности по статье "Госизмена".