В Черниговской области решили отложить дальнейшее ослабление карантина из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом в ходе заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации заявил заместитель главы облгосадминистрации Андрей Подорван, передает пресс-служба Черниговской ОГА.

"За последние дни количество больных в регионе существенно возросло: 25 мая было зафиксировано 130 случаев, а 3 июня 218 случаев. Штаб рекомендует не вводить третью волну ослабления карантина в регионе. Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местах должны постоянно контролировать состояние заболеваемости и принимать при необходимости решение об усилении карантина", - сказал он.

Члены комиссии обсудили резкий рост заболеваемости коронавирусом в области и причины такого скачка. За последние сутки в регионе стало известно о 218 новых случаях, из которых 86 зафиксированы в Чернигове. На данный момент на стационаре лечатся 24 человека, остальные излечились или находятся на самоизоляции.

Так, ячейками новых вспышек признаны село Михайло-Коцюбинское и Старый Белоус в пригороде Чернигова. На местах будут проведены все необходимые эпидемиологические работы.

Напомним, на 3 июня не готовыми к новому этапу снятия карантина оказались Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ровенская, Харьковская и Черновицкая области. По решению местных властей, к списку присоединилась и Черниговская.

Как сообщала "Страна", в Минздраве назвали критерии готовности регионов к дальнейшему ослаблению карантина на фоне пандемии коронавируса.