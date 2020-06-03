В Испании, где 1 июня впервые с марта за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, не исключают возможности открытия границ уже в июне.

Об этом заявил министр транспорта, мобильности Испании Хосе Луис Абалос, передает агентство Europa Press.

Как передает ведомство, в Испании не исключают, что страна начнет принимать туристов до 1 июля. На данном этапе идет работа над созданием безопасных маршрутов с точки зрения распространения коронавируса.

"Данные по распространению пандемии, с которой проходит смягчение ограничительных мер, указывают на то, что Испания может открыться для туризма 1 июля или ранее", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Испании в конце мая начался 10-дневный траур по погибшим от коронавируса.

Также мы писали, что в Испании отменяют двухнедельный карантин для всех прибывших в страну.