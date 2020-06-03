Испания после карантина спешит открыть границы для туристов уже в июне
В Испании, где 1 июня впервые с марта за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, не исключают возможности открытия границ уже в июне.
Об этом заявил министр транспорта, мобильности Испании Хосе Луис Абалос, передает агентство Europa Press.
Как передает ведомство, в Испании не исключают, что страна начнет принимать туристов до 1 июля. На данном этапе идет работа над созданием безопасных маршрутов с точки зрения распространения коронавируса.
"Данные по распространению пандемии, с которой проходит смягчение ограничительных мер, указывают на то, что Испания может открыться для туризма 1 июля или ранее", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что в Испании в конце мая начался 10-дневный траур по погибшим от коронавируса.
Также мы писали, что в Испании отменяют двухнедельный карантин для всех прибывших в страну.