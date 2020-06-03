Нидерланды, Франция, Германия и Италия заявили о создании "Альянса инклюзивных вакцин" для сотрудничества в сфере поиска более эффективных вакцин от коронавируса и других распространенных заболеваний, а также распространения доступных для населения препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Нидерландов.

"Чтобы как можно скорее получить вакцину против коронавируса, страны вкладывают большие средства в различные исследовательские инициативы. Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что успешный результат требует совместной стратегии и инвестиций. Страны договорились сформировать "Альянс инклюзивных вакцин". В настоящее время ускорение процесса разработки и обеспечение доступа к эффективной вакцине является одной из самых актуальных проблем во всем мире", - указано в сообщении.

Объединение позволит ученым стран-членов альянса быстрее делиться актуальной информацией, совершенствовать уже имеющиеся вакцины, а договоры с фармацевтическими компаниями позволят сделать вакцины широкодоступными не только среди стран Европы, но и бедным государствам, подобно Африке.

Количество членов альянса не ограничено, потому всех желающих в ЕС пригласили присоединиться к инициативе и, получив свои привилегии, выполнить условия сотрудничества. Также планируется привлечь Европейскую комиссию.

Как известно, сейчас в мире создается около 130 вакцин от коронавируса. Минимум 10 из них уже проходят клинические исследования.

Напомним, в рамках масштабной кампании по сбору денег на разработку вакцин и лекарств от коронавируса за три недели было собрано более 9,5 млрд евро. Инициатива была запущена при поддержке Еврокомиссии.

Как сообщала "Страна", вакцину против коронавируса могут начать использовать уже к концу этого года. По данным ВОЗ, сейчас есть 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, и которые проходят клинические испытания на людях. Вакцину разрабатывают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.