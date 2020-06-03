Британское правительство подтвердило информацию о планах помещать на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну людей, начиная со следующей недели, сообщает Associated Press.

Только прибывающим из Ирландии удастся избежать карантина. Всех остальных по прибытию, начиная с 8 июня, попросят провести в изоляции 14 дней. За нарушение карантина полагается штраф в размере 1 тыс. фунтов стерлингов (более $1,2 тыс.).

Британские власти полагают, что эта мера поможет предотвратить вторую волну вспышки коронавируса в стране.

Представители туристического бизнеса и авиакомпании раскритиковали это решение правительства. Они считают его ударом по бизнесу, поскольку многие европейские страны сейчас, наоборот, открывают границы и снимают пограничный контроль.

Ранее "Страна" информировала, что в Великобритании в июне откроют рынки и магазины.

Также мы писали, что в Германии отменили обязательный карантин для приезжающих из Великобритании и стран Евросоюза.