В Афинах возле посольства США прошла акция протеста против смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании убила полиция.

Как сообщают Русские Афины, около 300 сторонников молодежного крыла Коммунистической партии Греции провели демонстрацию перед американским посольством в Афинах.

Протестующие держали плакаты и листовки с надписью "Я не могу дышать" и "Война, бедность и расизм - это капитализм". Акция прошла на проспекте Василисис Софияс, в то время как полосы движения в обоих направлениях были закрыты.

В какой-то момент ситуация накалилась и в ход пошли коктейли Молотова, начались столкновения с полицией.

На кадрах, опубликованных очевидцами видно, как протестующие бросают горючие смеси в сторону американского посольства.

Как сообщала "Страна", после смерти Флойда на протестах в США погибли уже 11 человек.

Также отметим, что с США гибель Флойда официально признали убийством.