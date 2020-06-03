В Херсонской области сняли на камеру уже второй за несколько дней настоящий торнадо в Украине

Снимки на своей странице в Instagram опубликовал местный житель Владислав Левицкий.

Геолокация отмечена в поселке Максима Горького Каланчацкого района в Херсонской области.

Напомним, классический торнадо торнадо пронесся над Донецкой областью в воскресенье, 31 мая. На видео запечатлена черная туча и спустившаяся с неба гигантская воронка, которая достаточно быстро перемещалась. Явление сняли на видео люди, которые в это время проезжали на авто в отдалении от него.

Как сообщала "Страна", в Англии из-за пожара возник огромный огненный торнадо. Британским пожарным удалось заснять редкое природное явление на видео.

Также "Страна" писала, что по Люксембургу прошелся разрушительный торнадо, который повредил больше сотни домов. В результате стихии пострадали 19 человек. Торнадо бушевал на юго-западе герцогства в муниципалитетах Башараж и Петанж и прилегающих районах на границе с Францией и Бельгией.