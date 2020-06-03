Председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Юлия Яцык заявила, что президент Владимир Зеленский рекомендовал ей взять самоотвод в пользу Владлена Неклюдова при выборах в комиссию по подбору руководства ГБР. Она сказала, что подчинится этому решению, хотя с ним и не согласна.

Обо всем этом Яцык заявила на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, видео с которого опубликовал в своем Телеграм-канале нардеп Антон Поляков.

"На протяжении почти четырех месяцев мы решали вопрос, кто из нас достоин представлять Верховную Раду в конкурсной комиссии по подбору руководящего состава ГБР. На протяжении четырех месяцев мы рассмотрели все возможные кандидатуры. Как вы помните, на прошлом голосовании я набрала наибольшее число голосов и была рекомендована вместе с Владленом Неклюдовым в состав этой конкурсной комиссии. Однако сегодня со стороны президента пришло предложение о том, чтобы я взяла самоотвод в пользу Владлена Неклюдова. Я, конечно, не могу не пойти навстречу президенту в этом вопросе. Поэтому я беру самоотвод несмотря на то, что я всегда гордилась, что у нас на комитете всегда такая слаженная работа, открытая атмосфера... С этого дня я гордиться этим не могу", - сказала Яцык.

После этого она отказалась принимать участие в голосовании.

И Яцык, и Неклюдов входят во фракцию "Слуги народа". Неклюдов также является председателем подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры того же комитета, куда входит Яцык.

Поляков прокомментировал ситуацию, отметив, что Зеленский лукавит, утверждая, что правоохранительные органы независимы.

"Президент оказывает давление на народных депутатов, дабы затем в ГБР был 100% его директор", - написал нардеп.

Ранее "Страна" писала, что Яцык была одним из инициаторов законопроекта об увеличении штрафа за отсутствие реакции на депутатский запрос.

Мы также рассказывали, как Яцык оказалась в "Слуге народа".