Мирные протесты против насилия полиции, который начались в Лондоне в след за США, переросли в беспорядки и чуть не привели к штурму Даунинг-стрит.

Видео протестных акций опубликовали в соцсетях.

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с протестующими в США и поддержать #BlackLivesMatter. По началу все шло гладко, однако вскоре толпа начала вести себя агрессивно.

Массовая акция против полицейского насилия в Лондоне началась 3 июня. Британцы последовали примеру протестующих из США, которые вышли на улицы после жесткого убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицией. К сожалению, повторили они не только саму акцию: шествие превратилось в беспорядки очень быстро, как и во многих американских городах.

Через несколько часов после начала протестов в твиттере и других соцсетях появилось видео, как люди забираются на ограду Даунинг-стрит - резиденцию премьер-министра, где собирается правительство.

BREAKING - Crowd confronting police outside the gates of Downing Street. Officer punched in the face, numerous objects being thrown at police now. pic.twitter.com/tJ6ZnXUcv6

Издание Evening Standard, которое ведёт текстовую трансляцию протестов, сообщило, что несколько демонстрантов напали на полицейских. Одного из них сильно ударили в лицо, пока остальная толпа пыталась прорваться в здание.

