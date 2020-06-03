Мирные протесты против насилия полиции, который начались в Лондоне в след за США, переросли в беспорядки и чуть не привели к штурму Даунинг-стрит.

Видео протестных акций опубликовали в соцсетях.

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с протестующими в США и поддержать #BlackLivesMatter. По началу все шло гладко, однако вскоре толпа начала вести себя агрессивно.

Массовая акция против полицейского насилия в Лондоне началась 3 июня. Британцы последовали примеру протестующих из США, которые вышли на улицы после жесткого убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицией. К сожалению, повторили они не только саму акцию: шествие превратилось в беспорядки очень быстро, как и во многих американских городах.

Через несколько часов после начала протестов в твиттере и других соцсетях появилось видео, как люди забираются на ограду Даунинг-стрит - резиденцию премьер-министра, где собирается правительство.

BREAKING - Crowd confronting police outside the gates of Downing Street. Officer punched in the face, numerous objects being thrown at police now. pic.twitter.com/tJ6ZnXUcv6 — Mark White (@skymarkwhite) June 3, 2020

Издание Evening Standard, которое ведёт текстовую трансляцию протестов, сообщило, что несколько демонстрантов напали на полицейских. Одного из них сильно ударили в лицо, пока остальная толпа пыталась прорваться в здание.

Rioting outside Downing Street in England.



Not one of these people knows anything about George Floyd.



Just products of a moronic education system that has convinced them they’re oppressed.pic.twitter.com/Tzi79sJ7TC — Raheem Kassam (@RaheemKassam) June 3, 2020

В Лондоне всё разворачивается примерно по тому же сценарию, что и в Вашингтоне. Там люди тоже начали с мирной демонстрации, а закончили пожаром напротив Белого дома. Несмотря на это, лондонская полиция подтвердила, что большинство демонстрантов вели себя мирно: они просто прошлись по Гайд-парку в центре города.

Black lives matter - thousands have turned out at Hyde Park pic.twitter.com/5HS4ilSCTW — lisa o'carroll (@lisaocarroll) June 3, 2020

Джон Бойега произнес трогательную речь о Джордже Флойде и других погибших от полицейского насилия. Тема для него оказалась настолько тяжёлой, что в какой-то момент Бойега даже заплакал.

"Мы всегда были важны. Мы всегда были значимы. Мы всегда добивались своего вопреки всему. И сейчас самое время. <…> Я говорю с вами от всего сердца. Я даже не знаю, останется ли у меня после этого карьера, но чёрт с ней", - заявил актер.

Бойега упомянул не только американских жертв расизма. Он напомнил, что подобные убийства совершались и в Лондоне: в 1993 из-за своего цвета кожи погиб подросток Стивен Лоуренс.

В то же время, полиция в Лондоне заявила, что шествие в память убитого в США Флойда в городе прошло мирно, а также поблагодарила его участников "за сдержанность".

Протесты после гибели Джорджа Флойда, которые координирует движение #BlackLivesMatter, довольно быстро вышли за пределы США. Возмущение этой историей и неприятие расизма выразили жители Парижа, где накануне мирная акция тоже переросла в беспорядки.

Также мы писали, что Пентагон разместил войска в окрестностях Вашингтона из-за протестов и погромов.