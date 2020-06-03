Минздрав опубликовал таблицу выполнения условий адаптивного карантина по областям страны, которая говорит о готовности к переходу на второй этап ослабления ограничений. Данные ежедневно обновляются, чтобы каждый смог увидеть, сколько осталось до конца ограничений в конкретном регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - указано в сообщении.

Первым пунктом для определения готовности региона к ослаблению карантина назвали инцидентность или количество новых случаев заражения. Для ослабления карантина их должно быть не более 12 на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Второй показатель - загруженность мест в больницах, которые выделили специально под больных коронавирусом. Эта цифра должна составлять максимум 50%.

Третий пункт - охват ежедневного тестирования должен быть не ниже уровня инцидентности. То есть, тесты на коронавирус при помощи полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа должны составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 3 июня показатели по областям следующие:

Напомним, карантин в Украине будет в очередной раз ослаблен. Уже в ближайшую пятницу возобновится полноценная работа заведений общепита. Также с 5 июня люди старше 60 лет смогут выходить из дома. А уже 15 июня возобновится международное авиасообщение.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров Украины установил в стране адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. Под "адаптивностью" карантина Кабмин подразумевает возможность регионального, а не всеукраинского, введения и снятия различных ограничений. От того, какая эпидемиологическая ситуация в области, будет зависеть строгость мер, установленных там региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.