В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что снятие ограничений не снимает угрозы заражения коронавирусом, о чем говорят выросшие показатели летальности.

И пока нет вакцины и лекарств против COVID-19, необходимо продолжать соблюдать правила физической дистанции и ежедневной гигиены.

Эти правила опубликовала в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, показатель летальности зараженных коронавирусом в Украине к июню составил 3%. Для сравнения, по состоянию на 30 апреля он был 2,5%. А прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил 3,5%.

В ведомстве напомнили, что новый вирус может жить часами или даже днями на поверхностях. Поэтому важно избегать контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома, особенно людям старше 50 лет.

В ЦОЗ привели правила безопасного поведения:

Следуйте инструкциям органов власти.

Если вам нужно сделать покупки, держитесь на расстоянии не менее метра от других людей. Также можно использовать онлайн-заказ и доставку курьером.

В кафе или ресторанах не садитесь больше четырех человек за один столик.

Не забывайте о бесконтактных приветствиях.

Придерживайтесь респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу выбрасывайте. Если ее нет, чихайте в сгиб локтя.

Как можно чаще мойте руки в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

Самоизолируйтесь в случае появления респираторных симптомов, свяжитесь с врачом. Также по возможности нужно изолироваться от тех, с кем вы проживаете.

Ранее "Страна" приводила карту распространения коронавируса в Украине по областям на 3 июня.

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