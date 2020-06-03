Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг установку вышек 5G в регионе, а также призвал людей не верить в "чипизацию".

Об этом он заявил в прямом эфире в Instagram, передает РИА "Новости".

"Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета. У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи", – заявил Кадыров.

Отмечается, что среди жителей Чечни начали распространяться слухи о том, что якобы в регионе начали устанавливать вышки 5G. В соцсети некая женщина жалуется на плохое самочувствие, утверждая, что на это якобы повлияли сети связи пятого поколения.

По словам Кадырова, в соседних регионах из-за провокационных слухов и повреждения вышки начались сбои связи. "Теперь жалуются, что нет связи, я бы первый согласился на 5G, если б у нас это сделали", – заметил Кадыров.

По его словам, техника, о которой говорят местные жители, принадлежит "Грознефтегазу" и занимается геологоразведкой и бурением скважин.

Кадыров призвал людей не верить слухам о "чипизации" людей.

"Я бы первым встал против этой "чипизации", я бы ни за что не допустил, чтобы управляли человеком, которого создал Аллах, меняли бы его взгляды, для меня самое страшное – потерять связь со Всевышним, лучше умереть, чем смириться с этим", – сказал он.

Напомним, в апреле в Украине началась война с вышками 5G как источником коронавируса.

Также мы писали, что в Великобритании уничтожают сотовые вышки с 5G, считая их причиной пандемии коронавируса.