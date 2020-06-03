В Минздраве напомнили главные правила посещения детских садов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"Приводя и забирая ребенка, родители должны использовать защитную маску и соблюдать физическое дистанцирование (не менее одного метра) с другими людьми. Не следует позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой", - указано в сообщении.

Отмечается, что в детских садах необходимо соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.2020 № 25 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Так, при появлении у ребенка симптомов респираторной болезни, в частности, кашель, насморк, или боль в горле, даже если они слабо выражены, не следует вести малыша в садик. Таким образом родители могут спасти воспитателей, других детей, их родителей и пожилых родственников.

Не все антисептики предназначены для нежной детской кожи, потому в инструкции нужно всегда проверять, можно ли детям пользоваться конкретным средством. Именно родители должны быть примером для ребенка в соблюдении правил физического дистанцирования, гигиены рук, респираторной гигиены и этикета кашля.

Научить детей подобному поведению можно при помощи игры или специальных техник.

Напомним, жители Киева раскритиковали правоохранителей, которые заявили, что в Куреневском районе разоблачила частный детский сад, в котором дети "незаконно удерживались посторонними лицами в антисанитарных условиях".

Как сообщала "Страна", в Украине праздничные выходные, но до окончания карантина за шашлыки на природе и прогулки в парках все еще грозит штраф.