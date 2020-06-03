Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором будет обсуждаться и утверждаться новая программа кредитования stand-by для Украины, состоится 9 июня. В этот день в повестке заседания значится только украинская тема.

Об этом свидетельствует календарь заседаний, опубликованный на сайте фонда.

Согласно расписанию, совет директоров даст оценку предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Примечательно, что накануне, 8 января, МВФ будет обсуждать кредиты Либерии и Папуа-Новой Гвинее, а на следующий день - Гватемале и Руанде.

Ранее "Страна" публиковала меморандум с МВФ, в котором прописаны кабальные обязательства, взятые украинскими властями ради нового кредита.

Мы также приводили заявление Дениса Шмыгаля, что он ожидает утверждение новой программы для Украины до 10 июня.