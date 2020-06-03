В Министерстве внутренних дел Украины собираются инициировать новый законопроект, который заставит граждан, систематически нарушающих скорость, заново пересдавать экзамен для получения водительских прав.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД в Facebook.

"Если штрафов насобирается больше, чем 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение", - заявил Геращенко.

Также он добавил, что существует несколько возможностей для оплаты штрафов за превышение скорости в автоматическом режиме. Первая - когда на адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть QR-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Кроме того, можно зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя". Штрафы начнут приходить в виде сообщения.

Напомним, "Укрпочта" доставит первые тысячи уведомлений о штрафах нарушителям ПДД, которые попались на камеры.

Также сообщалось, что украинцам дали возможность оплачивать в мессенджерах штрафы за нарушение ПДД.