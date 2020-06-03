В Министерстве внутренних дел Украины запустили государственное мобильное приложение "Штрафы ПДД", с помощью которого можно оплатить вынесенные штрафы, а также оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook в среду, 3 июня.

В приложении также есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать, пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить ее онлайн", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Также он напомнил о скидке в рамзере 50% от суммы штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Напомним, с 1 июня в Киеве и области камеры автоматической фиксации начали фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители - привлекаться к ответственности.

Также мы писали, что украинцам дали возможность оплачивать в мессенджерах штрафы за нарушение ПДД.