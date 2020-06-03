Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда и в каком формате можно будет проводить свадьбы и другие частные массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Подробности чиновник раскрыл Телеграм-каналу Wedding Daily.

С 5 июня украинским ресторанам разрешат принимать клиентов внутри помещений. Однако посещать заведения общепита придется с соблюдением определенных правил, которые утвердил Минздрав. Эти правила следующие:

Разрешено проведение банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с количеством участников не более 10 человек. В заведениях, где проводятся мероприятия, не должны работать детские зоны. Во время проведения частных мероприятий запрещено посещение заведения посторонними лицами. Все противоэпидемические меры (использование санитайзеров, измерение температуры, дезинфекция помещений) должны обеспечиваться согласно рекомендациям МОЗ.

Пересмотр перечисленных ограничений возможен 15 июня.

Как писала "Страна", с 5 июня люди старше 60 лет смогут выходить из дома, а с 15 июня возобновится международное авиасообщение.

Также мы сообщали, что сегодня Владимир Зеленский в нарушение карантина выпил кофе внутри ресторана.