Не больше 10 человек и с санитайзерами. Как можно будет гулять на свадьбах в Украине с 5 июня
Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда и в каком формате можно будет проводить свадьбы и другие частные массовые мероприятия в закрытых помещениях.
Подробности чиновник раскрыл Телеграм-каналу Wedding Daily.
С 5 июня украинским ресторанам разрешат принимать клиентов внутри помещений. Однако посещать заведения общепита придется с соблюдением определенных правил, которые утвердил Минздрав. Эти правила следующие:
- Разрешено проведение банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий с количеством участников не более 10 человек.
- В заведениях, где проводятся мероприятия, не должны работать детские зоны.
- Во время проведения частных мероприятий запрещено посещение заведения посторонними лицами.
- Все противоэпидемические меры (использование санитайзеров, измерение температуры, дезинфекция помещений) должны обеспечиваться согласно рекомендациям МОЗ.
Пересмотр перечисленных ограничений возможен 15 июня.
Как писала "Страна", с 5 июня люди старше 60 лет смогут выходить из дома, а с 15 июня возобновится международное авиасообщение.
Также мы сообщали, что сегодня Владимир Зеленский в нарушение карантина выпил кофе внутри ресторана.