10 июня день рождения у Ильи Глазунова. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. До юбилея художник не дожил три года - скончался в июле 2017-го.

Широким украинским массам Глазунов стал известен недавно после "картинного дела" Петра Порошенко. В списке предметов живописи экс-президента было две его известные работы - "Русская красавица" и "Русская красавица. Мать".

Илья Глазунов - советский и российский художник, выходец из петербургской элиты. Его ближайшим другом был поэт Сергей Михалков, а жена - внучкой главного архитектора Петергофа. При СССР Глазунов проявлял революционные настроения, то только под призмой творчества. Он открыто говорил, что является сторонником монархии, был доверенным лицом Владимира Путина на выборах.

"Страна" кратко пересказывает интересную биографию Глазунова и публикует его самые известные работы.

Биография Ильи Глазунова

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Его родители и ближайшие родственники занимали серьезное положение в обществе - были историками, учеными, коллекционерами живописи. Все они трагически погибли во время блокады Ленинграда. Чудом спасся только 12-летний Илья, который покинул осажденный город через Ладогу по "дороге жизни".

Года блокады мальчик, будучи уже сиротой, переждал в деревне под Новгородом. А после ее снятия вернулся в родной Ленинград, где поступил в среднюю художественную школу. По распределению он был направлен в Ижевск учителем рисования и тригонометрии, но вскоре перебрался в Москву.

В 26 лет Илья Глазунов женился на художнице Нине Александровне Виноградовой-Бенуа - потомке директора оперных Императорских оркестров и главного архитектора Петергофа. Она родила ему сына Ивана и дочь Веру, оба пошли по стопам родителей. Всего же у Глазунова было две жены; вторая - Инесса Орлова, сейчас возглавляет картинную галерею покойного супруга.

Первая выставка работ Глазунова состоялась в Центральном Доме работников искусств в Москве, когда ему было 27 лет. Так и начался его успешный карьерный путь.

В молодые годы он был политически активным. Создал патриотический клуб "Родина", в 70-е годы в первых рядах выступал против нового генплана Москвы. После этого художник испытал гонения - его работа "Дороги войны" (на фото ниже) была определена как "противоречащая советской идеологии" и уничтожена.

"Дороги войны", Илья Глазунов. Фото с сайта glazunov.ru

Творчество Глазунова пронизано болью от пережитой войны, любовью к России и русским людям. Он - автор живописного полотна "Вечная Россия", цикла "Русь" и "Русской красавицы".

"Вечная Россия", Илья Глазунов. Фото: Википедия

Из цикла "Русь", Илья Глазунов. Фото с сайта zen.yandex.ru

"Русская красавица", Илья Глазунов. Фото: Страна

Очень известное полотно Глазунова - "Мистерия XX века", на которой изображены Гитлер и свастика, Брежнев и советская символика, Иисус Христос, Ванга, ядерный гриб, статуя Свободы и многое другое (опубликована ниже). Также он написал "Закат Европы", на которой изображен плачущий мим и мигранты.

"Мистерия XX века", Илья Глазунов. Фото: zen.yandex.ru

"Закат Европы", Илья Глазунов. Фото: zen.yandex.ru

Одна из самых скандальных работ - "Поцелуй Иуды".

"Поцелуй Иуды", Илья Глазунов. Фото с сайта glazunov.ru

Особенно среди поклонников Глазунова ценятся его работы, которые были написаны по мотивам произведения Федора Достоевского.

По мотивам Достоевского, Илья Глазунов. Фото с сайта УМБРА

Только в галерее Илья Глазунова в Москве представлено более 700 его творческих работ. Он основал и до смерти возглавлял Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Принимал участие в реставрации и реконструкции зданий московского Кремля, в том числе большого Кремлевского дворца.

Илья Глазунов. Фото с сайта glazunov.ru

Илья Глазунов позиционировал себя как сторонник монархии, сословных привилегий и ограничений. В 2012 был был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

Удостоен звания Народный художник СССР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Получил золотую медаль ЮНЕСКО "за выдающийся вклад в мировую культуру".

Ближайшим другом и наставником Глазунова был поэт Сергей Михалков - соавтор текста гимна Советского Союза и автор текста гимна России.

По опросу ВЦИОМ россияне назвали Илью Глазунова "Самым выдающимся художником XX века". Глазунов занимает уверенное место в российской художественной элите. Но уровень ценности его работ пока на несколько порядков ниже того же Ивана Айвазовского, который входит в топ уже мировых живописцев.

Буквально на днях картину Айвазовского "Неаполитанский залив" продали на онлайн-торгах Sotheby's за три миллиона долларов. Тогда как неизвестную метровую картину Глазунова можно купить на торгах за сто долларов.