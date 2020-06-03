Сотрудники управления уголовного розыска вместе с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Польши. Там его разыскивали за мошенничество, также ему уже вынесли приговор и назначили тюремный срок в три года и месяц.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Мужчина жил на территории Драбовского района Черкасской области. Там он устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ.

Правоохранители Черкасс задержали иностранца после того, как в полицию области поступила информация о том, что он находится в розыске, а суд города Лобез (Польша) уже признал его виновным по пункту 1 статьи 286 Уголовного кодекса Республики Польша.

Сейчас принимаются меры по экстрадиции задержанного.

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