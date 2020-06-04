В киевской воинской части А0105 - вспышка коронавируса. По состоянию на среду, 3 июня, там Covid-19 заражены 27 человек.

Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 10:00 3 июня в воинской части А0105 (Киев, ул. Дегтяревская, 19) Covid-19 обнаружен у 27 человек. Из них пятеро находятся на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", остальные - дома, под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Вчера в военной части провели дезинфекционные мероприятия. Также медслужба определяла контактных лиц, которые могли общаться с зараженными.

"Силами и средствами регионального санитарно-эпидемиологического управления осуществлена заключительная дезинфекция в очаге заболевания площадью 1 800 квадратных метров... Также отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР. Командиру воинской части вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения острой респираторной болезни Covid-19", - сказано в сообщении.

Напомним, на утро 3 июня количество зараженных коронавирусом в Украине составляло 24 823 человек.

Также мы писали, что вчера в Киеве в два раза подскочило число новых случаев коронавируса, за сутки заразились 10 медиков.