Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского опубликовала сводку о загрязнении атмосферного воздуха в Киеве в период с 26 мая по 1 июня. Согласно данным ученых, в столице были в разы превышены уровни опасных веществ и пыли.

Данные, основанные на наблюдении стационарных постов, появились в Facebook обсерватории 3 июня.

Итак, в последнюю неделю весны в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ (пыли) - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро "Святошино") и Бессарабской площади;

диоксида серы - в 1,1-1,3 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Александра Довженко;

диоксида азота - в 4,3 раза на улице Каунасской, в 3,2-3,9 раза на улице Семена Скляренко, Бессарабской площади, проспектах Оболонском и Победы, улице инженера Бородина, в 2,1-2,8 раза на других постах города, исключая проспект Науки, 37 (у метеоплощадок обсерватории), где превышений не выявлено;

формальдегида - в 2,7 раза на улице Семена Скляренко, в 1,4-2,0 раза на других постах города, исключая проспект Науки, где превышений не наблюдалось.

Всего на 15 стационарных постах обсерватории с 26 мая по 1 июня было отобрано и проанализировано 1338 проб воздуха.

По сравнению с предыдущей неделей среднесуточное содержание загрязняющих примесей в воздухе мегаполиса несколько снизилось, чему способствовали погодные условия (частые дожди, порывистый ветер).

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Ранее "Страна" писала, что весна в Киеве была на 1,4 градуса теплее нормы.

Мы также сообщали, что 7 июня в Украине ожидается значительное улучшение погодных условий. На Троицу наша страна станет одной из самых теплых в Европе.