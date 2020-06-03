На должность министра образования и науки Украины предложат кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил источники в университетской среде, передает "Интерфакс-Украина".

Собеседники агентства сообщили, что кандидатуру Шкарлета рекомендовали многие работки сфера образования и науки.

Как известно, 47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", Шкарлет человек не простой, хотя и типичной для Украины, политической судьбы. В 2010 году шел на выборы в Черниговский облсовет от "Партии Регионов" и называл себя сторонником Януковича. В 2015 году в тот же облсовет он уже шел от "БПП". Теперь идет в правительство Зеленского министром образования.

Напомним, голосование за назначение новых кандидатур на пост министров образования и науки, экологии, культуры, а также нового вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции может состояться уже завтра, 4 июня.

Также сообщалось, что сегодня Кабмин официально внес в Раду проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии.