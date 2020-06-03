Во вторник, 2 июня, 35-летняя дочь бизнесмена Игоря Коломойского Анжелика родила двойню. Олигарх стал дедушкой сразу двух мальчиков.

Об этом в эфире программы "Hard c Влащенко" сообщил член депутатской группы "Партия "За будущее" Игорь Палица, видео обнародовано в YoTube.

"Мы вчера виделись. У него вчера родилось два внука. Его дочь родила. Два!", - сказал Палица, отвечая на вопрос ведущей, часто ли он видится с Коломойским.

То, что 67-летний бизнесмен 2 июня стал дедушкой, подтверждают и источники "Страны" в окружении одигарха. Отцом детей стал новый возлюбленный Анжелики Коломойской, с которым она проживает в гражданском браке.

По информации "Страны", роды прошли в Женеве.

Напомним, Коломойский написал заявление в прокуратуру на Порошенко, Гонтареву и Рожкову.

Также мы писали, что Коломойский в конце мая инкогнито приезжал к Зеленскому, чтобы обсудить "Центрэнерго".