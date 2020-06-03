В УГКЦ (на фото - ее глава Святослав) обменялись декларациями с ПЦУ. Фото: ugcc.tv

В Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) прокомментировали возможность присоединения греко-католиков к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Комментарий был дан пресс-службой УГКЦ на запрос "Страны".

"Процесса объединения нет. Речь идет о вхождении ПЦУ в общение с другими поместными православными церквями. И это ее приоритет. Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту", - заявили в департаменте информации УГКЦ.

Напомним, тема возможного объединения церквей возникла в медиа-пространстве в связи с выделением Европейским союзом гранта в размере 145 тысяч евро на исследование возможности присоединения греко-католиков к созданной при Петре Порошенко ПЦУ. 

Ранее "Страна" уже подробно анализировала эту возможность на фоне ухудшения отношений УГКЦ и Ватикана. 

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