В среду, 3 июня, президент Владимир Зеленский во время прогулки по Хмельницкому выпил кофе в помещении местного кафе, несмотря на то, что заведения общепита до 5-го числа могут работать только на вынос или принимать клиентов на летних площадках.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - заявил Владимир Зеленский.

Также в Офисе президента заявили, что по вечерам в центре города обычно собирается много молодежи. А визит Зеленского вызвал большой ажиотаж: "горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото".

Напомним, Кабмин на заседании 3 июня разрешил ресторанам, храмам и авиаперевозчикам возобновить работу только в пятницу, 5-го числа.

Также мы писали, что на встрече с хмельницкими бизнесменами Зеленский из-за жалоб предпринимателей публично позвонил главе "Укрэксимбанка".