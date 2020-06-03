В Украине постепенно наступает настоящее лето: температура воздуха днем 4 июня поднимется до +17...+22 градусов. Также в четверг ожидаются традиционные для сезона грозовые дожди, а местами - град.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей Украины 4 июня пройдут грозовые дожди. А при грозах возможен локальный град. На востоке Украины и в южной части страні осадков не предвидится. Кроме Одесской области - там в четверг сохранится вероятность дождей. Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

"Температура воздуха завтра повысится, повсюду: в дневные часы ожидается +17...+22 градуса. Но инфантильная ночь никак не хочет отпускать мамину ручку, крепко держится за апрель-май, только +5...+10 градусов, на юге до +13 градусов", - написала Диденко.

По данным синоптика, в Киеве 4 июня пройдут дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер, в отдельных районах - град. Ближайшей ночью в столице +8...+10 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +18...+20 градусов.

К концу недели, по словам Диденко потепление в Украине усилится, столбики термометров будут достигать +20...+28 градусов, а выходные на юге, на востоке и в Днепропетровской области местами до +30 градусов.

Вероятность дождей в Украине 4 июня:

Вероятность гроз в Украине 4 июня:

Напомним, во вторник, 2 июня, под Киевом выпал первый летний снег.

Также мы писали, что на Западной Украине ожидают потоп, там из-за дождей реки выйдут из берегов.