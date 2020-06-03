За минувшие сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Львовской области (96), Ровенской области (50) и в городе Киеве (62).

Об этом во время брифинга в среду, 3 июня, сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Также он сообщил, что за сутки было всего было зафиксировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 у детей и 103 у медицинских работников. В больницы госпитализировали 152 человека. Поправились за сутки 362 человека, умерли 8 человек.

Всего за сутки провели 16 085 тестирований, из них 9 880 методом ПЦР и 6 205 методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Кроме того, Степанов сообщил, что постановлением правительства о выделении средств на борьбу с COVID-19 предусмотрено около 3 млрд грн, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты — 2,395 млрд грн. Эти суммы определялись по методике ВОЗ.

"Был проведен мониторинг цен на средства индивидуальной защиты (СИЗ). После соответствующих открытых торгов ГП “Медицинские закупки” ожидается, что определенную сумму будет сэкономлено. Эти средства будут возвращены в бюджет и также могут быть использованы на закупку СИЗ. Закупленные за государственные средства СИЗ будут поставляться в больницы первой волны, центрам экстренной медицинской помощи, лабораторным центрам, мобильным бригадам. Планируется закупка СИЗ в количестве, которое соответствует месячной потребности в них", - говорится в сообщении.

Также ведомство собирается ускорить строительство амбулаторий в Волынской и Ровенской областях в рамках соглашения со Всемирным банком.Соглашение подписано еще в 2015 году и предусматривает выделение Украине $214,7 млн. На начало апреля 2020 года освоено лишь 58% этих средств.

Кроме того, как рассказал Степанов, Минздрав завершает разработку проекта реконструкции молекулярно-генетической лаборатории Национального института рака.

"После проведения соответствующей экспертизы начнется его реализация. Минздрав рассчитывает, что реконструкция молекулярно-генетической лаборатории Национального института рака будет завершена до конца этого года, максимум — в январе-феврале 2021 года", - сообщил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличилась смертность от коронавируса.

Также мы писали, что в ВОЗ за борьбу с коронавирусом похвалили Украину вместе с Россией.