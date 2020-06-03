Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в конце мая остановившая испытания гидроксихлорохина в качестве средства от коронавирусной болезни, вернула его обратно в тесты лекарственных препаратов от COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

О возможном скором возвращении к испытаниям стало известно в понедельник, 1 июня. Тогда в ВОЗ заявили, что в течение ближайших суток рассчитывают принять решение о продолжении тестирования.

А сегодня на брифинге Гебрейесус сказал, что после анализа доступных данных по смертности эксперты пришли к выводу, что "нет причин отказываться от плана" клинических испытаний.

Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое в некоторых странах, в том числе Украине, использовали для лечения пациентов с коронавирусом.

Испытания лекарства прекратили после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. В ВОЗ тогда отметили, что прекращают испытания препарата до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Публикация в The Lancet была основана на базе данных о влиянии гидроксихлорохина, предоставленной малоизвестной американской компанией Surgisphere. Британские СМИ провели расследование и написали, что эти данные ошибочны (а на их основе принимались решения по лечению коронавирусной болезни), сама же компания Surgisphere раньше не занималась научными данными или вообще чем-то, связанным с наукой. Среди ее сотрудников числятся автор фантастических рассказов и модель журналов для взрослых.

Как сообщала "Страна", после приостановки ВОЗ испытаний гидроксихлорохина его запретила Фарнция.

Также мы писали, что этот препарат в качестве профилактического средства принимал Дональд Трамп.