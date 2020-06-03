В среду курс гривни на межбанке Украины укрепился после падения во вторник
В среду, 3 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,74 грн/$1, в предыдущий рабочий день он составлял 26,80 грн/$1.
Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,73-26,75 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 3 июня вырос до 26,77 грн/$1 с 26,79 грн/$1 во вторник.
Также НБУ укрепил официальный курс гривни на 4 июня – до 26,7544 грн/$1 с 26,7955 грн/$1 накануне.
Официальный курс гривни к иностранным валютам на 4 июня:
- AUD 1 австралийский доллар 18.4351
- AZN 1 азербайджанский манат 15.6963
- BGN 1 болгарский лев 15.3189
- BYN 1 белорусский рубль 11.1817
- KRW 100 южнокорейских вон 2.1986
- HKD 1 гонконгский доллар 3.452
- DKK 1 датская крона 4.019
- USD 1 доллар США 26.7544
- EUR 1 ЕВРО 29.9609
- EGP 1 египетский фунт 1.6637
- JPY 10 японских йен 2.4641
- PLN 1 польский злотый 6.7941
- INR 10 индийских рупий 3.5446
- CAD 1 канадский доллар 19.7763
- HRK 1 хорватский кун 3.9566
- MXN 1 мексиканский песо 1.2402
- MDL 1 молдавский лей 1.529
- ILS 1 новый израильский шекель 7.7233
- NZD 1 новозеландский доллар 17.1228
- NOK 1 норвежская крона 2.811
- ZAR 1 южноафриканский ренд 1.5723
- RUB 10 российских рублей 3.8953
- RON 1 румынский лей 6.1914
- IDR 1000 индонезийских рупий 1.8979
- SAR 1 саудовский реал 7.1265
- SGD 1 сингапурский доллар 19.1363
- XDR 1 SDR - специальные права заимствований 36.82364
- KZT 100 казахстанских тенге 6.6833
- TRY 1 турецкая лира 3.9575
- HUF 100 венгерских форинтов 8.6758
- GBP 1 фунт стерлингов 33.6503
- CZK 1 чешская крона 1.1252
- SEK 1 шведская крона 2.8677
- CHF 1 швейцарский франк 27.7535
- CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7626
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 1 июня составил 281,9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $246,9 млн.
Напомним, "Страна" писала о том, как украинцы махнули рукой на доллар и покупают евро, который дорожает из-за протестов в США.
Также мы анализировали, что будет с курсом в начале июня.