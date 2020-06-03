В среду, 3 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,74 грн/$1, в предыдущий рабочий день он составлял 26,80 грн/$1.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,73-26,75 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 3 июня вырос до 26,77 грн/$1 с 26,79 грн/$1 во вторник.

Также НБУ укрепил официальный курс гривни на 4 июня – до 26,7544 грн/$1 с 26,7955 грн/$1 накануне.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на 4 июня:

AUD 1 австралийский доллар 18.4351

AZN 1 азербайджанский манат 15.6963

BGN 1 болгарский лев 15.3189

BYN 1 белорусский рубль 11.1817

KRW 100 южнокорейских вон 2.1986

HKD 1 гонконгский доллар 3.452

DKK 1 датская крона 4.019

USD 1 доллар США 26.7544

EUR 1 ЕВРО 29.9609

EGP 1 египетский фунт 1.6637

JPY 10 японских йен 2.4641

PLN 1 польский злотый 6.7941

INR 10 индийских рупий 3.5446

CAD 1 канадский доллар 19.7763

HRK 1 хорватский кун 3.9566

MXN 1 мексиканский песо 1.2402

MDL 1 молдавский лей 1.529

ILS 1 новый израильский шекель 7.7233

NZD 1 новозеландский доллар 17.1228

NOK 1 норвежская крона 2.811

ZAR 1 южноафриканский ренд 1.5723

RUB 10 российских рублей 3.8953

RON 1 румынский лей 6.1914

IDR 1000 индонезийских рупий 1.8979

SAR 1 саудовский реал 7.1265

SGD 1 сингапурский доллар 19.1363

XDR 1 SDR - специальные права заимствований 36.82364

KZT 100 казахстанских тенге 6.6833

TRY 1 турецкая лира 3.9575

HUF 100 венгерских форинтов 8.6758

GBP 1 фунт стерлингов 33.6503

CZK 1 чешская крона 1.1252

SEK 1 шведская крона 2.8677

CHF 1 швейцарский франк 27.7535

CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7626

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 1 июня составил 281,9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $246,9 млн.

Напомним, "Страна" писала о том, как украинцы махнули рукой на доллар и покупают евро, который дорожает из-за протестов в США.

Также мы анализировали, что будет с курсом в начале июня.