Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку
В среду, 3 июня, белорусский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны, подписав соответствующий указ.
Об этом сообщает телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.
Сообщается, что предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у Лукашенко. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
Напомним, в середине мая Лукашенко объявил о решении пойти на пост президента Беларуси в шестой раз. Позже он призвал не сравнивать президентские выборы в Беларуси и Украине.
Также накануне выборов Лукашенко предупредил "майданутых", что "майданов в Беларуси не будет"