Лукашенко отправил правительство в отставку. Фото: belta.by

В среду, 3 июня, белорусский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны, подписав соответствующий указ. 

Об этом сообщает телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.

Сообщается, что предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у Лукашенко. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Напомним, в середине мая Лукашенко объявил о решении пойти на пост президента Беларуси в шестой раз. Позже он призвал не сравнивать президентские выборы в Беларуси и Украине.

Также накануне выборов Лукашенко предупредил "майданутых", что "майданов в Беларуси не будет"

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