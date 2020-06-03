Глава Белого дома Дональд Трамп в среду, 3 июня, подписал указ о приостановке полетов китайских пассажирских авиакомпаний в США и из Соединенных Штатов. Эта мера стала ответом на действия властей КНР, не позволяющих американским авиаперевозчикам возобновить полеты в Китай в полном объеме.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте министерства транспорта США.

Запрет вступит в силу 16 июня, однако Трамп может ускорить его введение, если посчитает нужным.

Американские авиакомпании были вынуждены сократить полеты в Китай из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Пекин до сих пор не разрешил им вернуться к прежнему режиму работы, хотя авиаперевозчики были готовы сделать это с 1 июня.

Минтранс обвинил Китай в незаконном блокировании попыток компаний США возобновить полеты в КНР в режиме, действовавшем до пандемии.

"Нежелание китайских властей одобрить запрос авиакомпаний США является нарушением нашего соглашения о воздушном транспорте", - сказано в сообщении американского минтранса.

По мнению ведомства, Пекин нарушил упомянутое соглашение, разрешив своим авиакомпаниям продолжать полеты между двумя странами и одновременно не отвечая на запросы Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings Inc., готовившихся увеличить объемы авиаперевозок.

Сейчас четыре китайские авиакомпании осуществляют перелеты между США и КНР.

Как сообщала "Страна", в мае Трамп пригрозил Китаю полным разрывом отношений, а на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о санкциях против КНР под названием "Об ответственности за COVID-19".

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