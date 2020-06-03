В четверг, 4 июня, большую часть областей Украины снова накроют грозовые дожди. Сухо будет в Луганске, Донецке, Запорожье и их областях, а также в Крыму. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +16...+22 градуса.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте "Укргидрометцентра".

В западных регионах страны 4 июня будет прохладнее всего. Там днем ожидается +16...+19 градусов, ночью - +5...+8. В течение всех суток возможны дожди с грозами.

Почти такая же погода в четверг ожидается в центральных областях и Киеве. Днем - +17...+19 градусов, ночью - +6...+9. Весь день будет сохранятся вероятность осадков.

В южных регионах будет теплее: до +21 градуса днем и +8...+13 ночью. При этом грозовые дожди вероятны и в Одесской, и в Николаевской, и в Херсонской областях. Осадки вероятны и в Сумах, Полтаве и Харькове.

А вот Запорожская, Донецкая и Луганская область, по прогнозам синоптиков, июньских гроз в четверг смогут избежать. Весь день в этих регионах ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +18...+22 градусов, ночью - +8...+11.

Прогноз погоды в Украине на 4 июня. Карта: meteo.gov.ua

Напомним, Украина на Троицу станет одной из самых теплых стран в Европе. В стране ожидается до +29 градусов.

Также мы писали, что на Западной Украине ожидают потоп. В ближайшие дни из-за дождей реки выйдут из берегов.