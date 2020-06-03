В городе Новоград-Волынский Житомирской области в среду, 3 июня, 10-летний мальчик, гуляя с собакой, нашел ручную гранату.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

По данным спасателей, во время прогулки с собакой возле железнодорожных путей, мальчик, примерно 10-летнего возраста, заметил в мусоре чеку гранаты. Ребенок рассказал о находке родственникам, которые и вызвали спасателей. Осмотрев опасный предмет, специалисты ГСЧС идентифицировали его как ручную гранату Ф-1.

После этого группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирской области уничтожила найденную ребенком гранату.

Мальчик нашел ручную гранату. Фото: zt.dsns.gov.ua

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