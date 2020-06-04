Черешня - отличная освежающая ягода, пик созревания которой в наших широтах приходится на июнь. Поэтому именно сейчас самое время и наесться ею вдоволь, и заготовить на зиму.

В этом материале мы расскажем о пользе и вреде черешни, а также поделимся вкусным и простым рецептом, как заготовить черешню в собственном соку на зиму.

Черешня - польза и вред

Калорийность черешни всего 50 ккал на 100 грамм, поэтому не отказывать в ней могут даже люди, которые находятся на строгой диете.

Черешня содержит витамины A, B1, B2, E, PP, а также минералы: кальций, магний, железо, йод, медь, фтор, фосфор.

Черешня очень полезна для организма. Она выводит из организма токсины, улучшает память и сон, снижает ритм сердечных заболеваний, помогает бороться с лишним весом и многое другое - смотрите на рисунке ниже.

Полезные свойства черешни. Инфографика с сайта Панкреатит гуру

Острожными быть с употреблением свежей черешни нужно людям, у которых острая фаза панкреатита и гастрита - фруктовые кислоты могут усилить симптомы. Также врачи не советуются есть черешню тем, кто болеет сахарным диабетом.

Черешня в собственном соку на зиму

Один из самых популярных рецептов заготовки черешни на зиму - в собственном соку. Вам понадобится 1 килограмм черешни, 6 грамм лимонной кислоты (щепотка), 350 грамм сахара.

Черешню нужно помыть в холодной воде.

Тщательно перебираем, чтобы не попалось гнилых или червивых.

Удаляем хвостики и косточки.

Высыпаем в черешню лимонную кислоту и сахар, перемешиваем.

Миску, в которой лежит черешня, нужно накрыть марлей и оставить при комнатной температуре около четырех часов. За это время можно несколько раз перемешать.

Стерилизуем пол-литровые банки и крышки.

Наполняем стерильную посуду черешней в собственном соку до самого верха.

Накрываем крышкой, но пока не закручиваем.

Ставим заготовку в кастрюлю с водой и куском ткани на дне.

Доводим до кипения и оставляем банку на 10-15 минут.

Герметично закрываем, переворачиваем и охлаждаем.

Черешня на зиму готова!

Для сравнения можно посмотреть видеоурок - как делать черешню в собственном соку на зиму:

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