Черешня - отличная освежающая ягода, пик созревания которой в наших широтах приходится на июнь. Поэтому именно сейчас самое время и наесться ею вдоволь, и заготовить на зиму.
В этом материале мы расскажем о пользе и вреде черешни, а также поделимся вкусным и простым рецептом, как заготовить черешню в собственном соку на зиму.
Черешня - польза и вред
Калорийность черешни всего 50 ккал на 100 грамм, поэтому не отказывать в ней могут даже люди, которые находятся на строгой диете.
Черешня содержит витамины A, B1, B2, E, PP, а также минералы: кальций, магний, железо, йод, медь, фтор, фосфор.
Черешня очень полезна для организма. Она выводит из организма токсины, улучшает память и сон, снижает ритм сердечных заболеваний, помогает бороться с лишним весом и многое другое - смотрите на рисунке ниже.
Полезные свойства черешни. Инфографика с сайта Панкреатит гуру
Острожными быть с употреблением свежей черешни нужно людям, у которых острая фаза панкреатита и гастрита - фруктовые кислоты могут усилить симптомы. Также врачи не советуются есть черешню тем, кто болеет сахарным диабетом.
Черешня в собственном соку на зиму
Один из самых популярных рецептов заготовки черешни на зиму - в собственном соку. Вам понадобится 1 килограмм черешни, 6 грамм лимонной кислоты (щепотка), 350 грамм сахара.
- Черешню нужно помыть в холодной воде.
- Тщательно перебираем, чтобы не попалось гнилых или червивых.
- Удаляем хвостики и косточки.
- Высыпаем в черешню лимонную кислоту и сахар, перемешиваем.
- Миску, в которой лежит черешня, нужно накрыть марлей и оставить при комнатной температуре около четырех часов. За это время можно несколько раз перемешать.
- Стерилизуем пол-литровые банки и крышки.
- Наполняем стерильную посуду черешней в собственном соку до самого верха.
- Накрываем крышкой, но пока не закручиваем.
- Ставим заготовку в кастрюлю с водой и куском ткани на дне.
- Доводим до кипения и оставляем банку на 10-15 минут.
- Герметично закрываем, переворачиваем и охлаждаем.
- Черешня на зиму готова!
Для сравнения можно посмотреть видеоурок - как делать черешню в собственном соку на зиму:
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