Народные депутаты Верховной Рады Украины планируют отправить на доработку программу правительства. Речь идет о проекте постановления №3330.

Об этом сообщили "Стране" несколько нардепов.

"Пусть свои рефераты сами читают", - сказал один из них.

Отметим, что принятие Радой программы правительства дает ему иммунитет от отставки на год.

Напомним, 13 мая в Раду внесли проект постановления о программе деятельности Кабмина, принятой 3 апреля. После чего проект этого документа отправили на доработку.

Согласно новой программе, правительство ориентируется на интеграцию в НАТО и Европейский союз. Также упор будет сделан на улучшении государственных услуг для украинцев, укреплении бизнеса, безопасности здоровья и жизни.

Ранее "Страна" подробно анализировала программу правительства, с которой оно собирается работать целый год. В документе предложены два этапа работы Кабмина: в период преодоления эпидемии коронавируса и возобновления экономического роста.