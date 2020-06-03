"Пусть свои рефераты сами читают". Рада отправит на доработку программу действий Кабмина
Народные депутаты Верховной Рады Украины планируют отправить на доработку программу правительства. Речь идет о проекте постановления №3330.
Об этом сообщили "Стране" несколько нардепов.
"Пусть свои рефераты сами читают", - сказал один из них.
Отметим, что принятие Радой программы правительства дает ему иммунитет от отставки на год.
Напомним, 13 мая в Раду внесли проект постановления о программе деятельности Кабмина, принятой 3 апреля. После чего проект этого документа отправили на доработку.
Согласно новой программе, правительство ориентируется на интеграцию в НАТО и Европейский союз. Также упор будет сделан на улучшении государственных услуг для украинцев, укреплении бизнеса, безопасности здоровья и жизни.
Ранее "Страна" подробно анализировала программу правительства, с которой оно собирается работать целый год. В документе предложены два этапа работы Кабмина: в период преодоления эпидемии коронавируса и возобновления экономического роста.