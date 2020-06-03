В Норильске в России 29 мая на ТЭЦ-3 произошла крупная авария из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате в воде было зафиксировано превышение нормы вредных веществ в десятки тысяч раз.

Об этом в среду, 3 июня, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина,.

В результате аварии никто не пострадал. По словам первого вице-президента компании Норильский никель Сергея Дяченко, разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

Как отметила Радионова, для исследования последствий аварии было отобрано порядка 25 проб. Также сообщается, что Путин поддержал предложение главы МЧС страны Евгения Зиничева о введении в Норильске режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, российский президент поручил незамедлительно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива. "При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее", - сказал он.

Также Путин жестко раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на разлив дизельного топлива в Норильске. "Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" - заявил президент.



Он также сообщил о намерении привлечь прокуратуру для расследования причин инцидента. "Вынужден буду давать поручение правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц", - сказал он.

Напомним, год назад в реку Рось под Винницей попали химикаты после ДТП с грузовиком.

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