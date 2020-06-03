Основатель компании Black Entertainment Television и первый чернокожий миллиардер в истории США Роберт Джонсон заявил, что правительство США должно выплатить афро-американцам $14 триллионов репараций за рабство. По его мнению, это поможет уменьшить расовое неравенство в стране.

Заявление прозвучало в эфире передачи "Squawk Box" телеканала CNBC в понедельник, 1 июня.

По словам Джонсона, "пришло время играть по-крупному", чтобы не дать Америке разделиться на два отдельных и неравных общества.

"Передача богатства - это то, о чем нужно думать. Более 200 лет рабского труда без какой-либо компенсации является передачей богатства. Отказ в доступе к образованию, которое является основной движущей силой накопления доходов и богатства, - это передача богатства", - пояснил богач.

Назвав репарации "программой позитивных действий всех времен", Джонсон отметил: это будет сигналом, что белые американцы признают "причитающийся ущерб" за неравные условия, возникшие в результате рабства, и десятилетия, прошедшие с передачи богатства белым американцам от афроамериканцев".

"Убытки - нормальное явление в капиталистическом обществе, когда вас лишают определенных прав", - добавил он.

Джонсон также сказал, что если деньги пойдут на поддержку и стимулирование населения и бизнеса, то вскоре вернутся обратно в экономику в форме потребления.

Кроме того, он напомнил, что запрос на репарации он делает не впервые - он опубликован на его сайте с прошлого года.

Видео: YouTube/ CNBC Television

Джонсон стали миллиардером после продажи компании BET корпорации Viacom в 2001 году. Вскоре после продажи он основал инвестиционную компанию The RLJ Cos. Сейчас он не входит в список миллиардеров Forbes.

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