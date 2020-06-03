Член депутатской группы "Партия "За будущее" Антон Яценко предлагает запретить импорт фуа-гра в Украину. Соответствующий законопроект он внес в Раду в среду, 3 июня.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно запрета импорта фуа-гра №3580 3 июня получен Верховной Радой и направлен на рассмотрение руководству.

По состоянию на вечер среды текст законопроекта на сайте Рады отсутствует. Автор документа Антон Яценко был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 200 округу (Черкасская область). Нардеп является членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Отметим, что фуа-гра - это дорогой деликатес, специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. При этом многие полагают, что производство фуа-гра является неэтичным, так как птиц чрезмерно откармливают насильно - через специальную трубку.

Поэтому производство фуа-гра законодательно запрещено в Австрии, Германии, Дании, Италии, Люксембурге, Норвегии, Польше, Турции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Аргентине, Великобритании, Швеции, Швейцарии. В Израиле производство этого деликатеса - уголовное преступление.

Мы писали о том, что власти Нью-Йорка в 2019 году также запретили фуа-гра.

Напомним, Зеленский предупредил, что из-за борьбы с контрабандой украинцы могут временно остаться без кофе и хамона.