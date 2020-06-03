Глава так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник объявил об отмене режима полной боевой готовности "народной милиции" "ЛНР".

Об этом сообщают в среду, 3 июня, местные информационные ресурсы.

"Украина выполнила требования "Луганской народной республики" и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций", — объяснил Пасечник свое решение.

По его словам, "ЛНР" меньше всего заинтересована в эскалации военного конфликта.

Напомним, 20 мая так называемые "республики" Донбасса заявили о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Они обвинили украинскую сторону в нарушении Минских соглашений и обстрелах.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему "ДНР" и "ЛНР" заговорили о войне и привели войска в боеготовность.