Суды в Украине не будут отправлять почтой повестки и копии судебных решений из-за отсутствия средств доставку подобных писем. Это влечет за собой нарушение права граждан на доступ к правосудию.

Об этом сообщает Sud.ua.

"Кабмин Украины, министерства, "Укрпочта" и другие задействованные лица пока данным вопросом не обеспокоились: переживают лишь судьи, а ГСА пишет письма на руководителей аппаратов судов с просьбой подождать. Ранее глава ГСА Зеновий Холоднюк пояснил, что дефицит средств обусловлен в том числе, поднятием тарифов "Укрпочтой"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к примеру, под конец мая в Шевченковском райсуде Киева накопилось около две тысячи неотправленных конвертов с корреспонденцией. Такая ситуация приводит к тому, что заседания переносятся уже на осень, поскольку у суда отсутствует возможность своевременно уведомить стороны о судебных заседаниях. В сложившихся условиях, суд пытается оповещать участников процесса другими способами – путем размещения объявлений на сайте суда, отправкой смс-уведомлений, посредством электронной почты и т.д.

Также добавили, что такая ситуация наблюдается почти по всем судам столицы.

Напомним, сегодня мы сообщали, что "Укрпочта" доставит первые 2400 тысячи уведомлений о штрафах нарушителям нарушения правил дорожного движения, которые попались на камеры.