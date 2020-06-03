На ближайших выходных президент Украины Владимир Зеленский отдохнет недалеко от Мелитополя и Кирилловки.

Об этом сообщает издание "МВ" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, на Бирючем (конец Федотовой косы в Кирилловке, но территориально уже Херсонская область) идет активная подготовка к визиту президента. В порядок приводится "президентская дача", а также идет обустройство вертолетной площадки.

Президентская резиденция на Бирючем была организована еще во времена Никиты Хрущева. Именно он превратил этот заповедник в "заповедно-охотничье" хозяйство. Специально для генсека на Бирючем построили дачу, но приехал на остров он всего лишь один раз.

Однако более роскошная постройка, соседствующая с хрущевской – президентская резиденция, построенная во времена бывшего премьер-министра Украины и коррупционера Павла Лазаренко. Последний раз на этом охотничьем островке останавливался президент Леонид Кучма, когда вел переговоры с российским президентом по поводу косы Тузла в Керченском проливе.

Интересный материал о президентской даче был опубликован в херсонской газете "Новый день" в 2008 году. Вот цитата из него:

..."Охотничий привал" Никиты Сергеича — это целый комплекс с двумя зданиями для охраны и обслуги, отдельной столовой и даже ледником для хранения продуктов. Домик Хрущева в 1980-х горел, так что после основательного ремонта об эпохе генсека здесь напоминает немногое. А вот часть интерьера столовой отлично сохранилась — здесь настелен отменной крепости дубовый паркет, на стенах — мозаика из дерева и изобилие оленьих рогов. Из них сделаны даже светильники и люстры. Ничего не скажешь: умели в ту пору ценить "натурпродукт"!"

Но современная президентская дача, конечно же, больше.

Напомним, 5 января "Страна" стало известно, что Зеленский с семьей покинул Украину и тайно улетел отдыхать в Оман. Там президент остановился в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Это один из самых роскошных в Омане.

Позже в Офисе президента сообщил, что Зеленский отдыхал в Омане за счет жены, а улетел с помощью султана.