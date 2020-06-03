Голосование за назначение новых кандидатур на пост министров образования и науки, экологии, культуры, а также нового вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции может состояться завтра, 4 июня.

Об этом сообщила "Стране" заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, в среду, 3 июня.

По ее словам, профильные комитеты парламента должны принять решения рекомендовать Раде назначить новых министров.

"Комитеты должны принять соответствующие решения. Наш (по вопросам гуманитарной политики) уже принял", - сказала она. Таким образом, Рада уже готова поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на пост министра культуры Украины.

Напомним, сегодня Кабинет министров официально внес в Раду проекты постановлений о назначении Романа Абрамовского министром окружающей среды, Александра Ткаченко министром культуры и Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции.