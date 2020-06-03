В среду, 3 июня, во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницком президент Владимир Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" после жалоб предпринимателей на проблемы с реструктуризацией кредитов.

Видео обнародовано в Facebook Офиса президента.

На встрече представители бизнеса Хмельницкой области заявили о проблемах с реструктуризацией кредитов, взятых в "Укрэксимбанке", которые, по их словам, продолжаются уже месяц, несмотря на попытки решить вопрос с членами правления банка.

Сначала главе финучреждения Евгению Мецгеру позвонили члены делегации президента, тот пообещал, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницке Татьяна Лундышева. Однако участников встречи такой ответ не удовлетворил, после этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.

"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушайте меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит, это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", - заявил Зеленский.

После этого президент попросил Мецгера принять решение, которое могло бы глобально решить проблему.

"... У вас нет решения в банковской системе о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и прокоммуницируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - резюмировал Зеленский.

Зеленский звонит Мацгеру - с 53:14

Напомним, 2 июня Зеленский собрал ректоров ведущих вузов и упрекнул их в кадровом голоде.