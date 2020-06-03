Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований по делу о прослушке его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом 10 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности" со ссылкой на адвоката экс-президента Игоря Голованя, передает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Так, по его словам, на "видосики" Порошенко являться не будет.

"Заявление подписано следователем ГБР Дощенко, который накануне проводил незаконный обыск музея Гончара. И это ему сейчас нужно давать объяснение своим действиям", - заявил адвокат.

Он считает, что таким способом ГБР хочет втянуть Украины во внутриполитическую борьбу в США, чего не хочет Порошенко. Кроме того, он считает, что шумиха вокруг этой истории и любые действия по этому делу только на пользу стране-агрессору.

Напомним, сегодня ГБР объявило о вызове Порошенко по делу о пленках с Байденом. В конце мая Бюро открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США.

Ранее "Страна" приводила все версии насчет того, кто мог слить скандальные пленки впоследствии обнародовавшему их нардепу Андрею Деркачу.